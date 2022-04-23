23 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова зампредседателя Совбеза России о том, что Европа и недели не протянет, отказавшись от российского газа.

Артур Савин, , 23:02 — REGNUM Заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Европа и недели не протянет без российского газа, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Пояс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дык знают они об этом. Иначе бы отказались от российского газа ещё в 2014 году. Сразу же было понятно, что вся эта истерика вокруг российских энергоресурсов — в большей степени блеф. Не удалось нас вокруг пальца обвести», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что с самого начала было ясно — Европа не сможет отказаться от российских энергоресурсов.

«Я думаю, что их будущее без газа очевидно. Тут даже долго рассуждать не стоит», — считает Ростислав С.

«Это было изначально понятно. Ну если все гайки закрутить до минимума, то вполне себе может быть! Там не только экономика европейская на дно пойдёт, но и вся политика», — уверена Виктория А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европа уже практически осталась без газа, поэтому дальнейшие препоны приведут к полному краху европейской экономики.

«А так оно и есть. Уже какое-то время назад у Европы газ в хранилищах опустился до рекордного уровня. Тут же все эти разговоры об эмбарго исчезли из информационного пространства, а Европа согласилась на оплату за российский газ в рублях», — написала Оксана П.

Часть людей полагает, что уже осенью мы увидим, как западные страны резко изменят свою агрессивную по отношению к России риторику.

«Они просто расслабились. Потому что лето скоро. Но они забыли учесть, что тепло не вечное. Скоро они прибегут к нам за газом и будут в ножки кланяться, как только заморозки первые стукнут», — уверена Марина Г.

Константин Крыжицкий. Ранний снег

«Европе пора принять тот факт, что она зависима от российских энергоресурсов. Надо уже вести взрослый разговор, а не юлить, словно нашкодивший ребёнок, который не признаётся», — подметил Давид М.

Ряд пользователей указывает на то, что России пора перестать спасать Европу, демонстрируя ей своё милосердие, агрессора можно сломить одним простым движением — перекрыть газовые трубы.

«Хорошо же! Зачем ждать? Отключить им там всё и дело с концом!» — призывает Виктор Ш.

«Ну хоть бы на неделю отключили. Почему они рушат нашу экономику, уничтожают нас, а мы такие благородные исполняем в полной мере контракты. Умом Россию не понять», — поделилась своим мнением Антонида М.

«А может пора уже что-то делать? Европе отказываться, а нам перекрывать. А то только швыряемся друг в друга заявлениями. Надоело. Хочется уже какой-то определённости», — отметила Марина Ш.

Нашлись и те, кто отмечают, что США хотят прогнуть под себя Европу, но полное крушение идёт вразрез американским интересам, поэтому европейским странам не грозит забвение в случае отказа от российских энергоресурсов.

«Заявлять — не мешки ворочать. Нам последние лет 20 заявляют, что нам со дня на день конец придёт. Однако же нет, живём и здравствуем. Значит, и Европа просто так не помрёт. Будут бороться, как и все в критической ситуации», — уверен Станислав Ю.

Напомним, 23 апреля зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале о том, что Европа и недели не протянет без российского газа.