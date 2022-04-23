Луганск, 23 апреля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. При обстреле населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено девять жилых домов. Об этом 23 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрелов населенного пункта Первомайск повреждено девять жилых домов и подразделение МЧС ЛНР», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли Первомайск из артиллерийского орудия.