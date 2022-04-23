Луганск, , 22:05 — REGNUM СБУ совместно со спецслужбами Великобритании планирует провести провокацию в населенном пункте Лисичанск ЛНР, заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его данным, в Лисичанск уже прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- видеосъемки в Буче.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мизинцев сообщил о готовящихся на Украине провокациях, направленных на дискредитацию Украинской православной церкви.