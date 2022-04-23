Оттава, , 21:56 — REGNUM Оттаве следует повлиять на США в связи с сообщениями о том, что Запад готовит провокацию с применением оружия массового уничтожения на Украине, об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов 23 апреля в беседе с РИА Новости.

Склад химического оружия Wolfhazmat.de

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил на брифинге, что власти Украины готовят ряд провокаций, направленных на дискредитацию вооруженных сил России перед международным сообществом.

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«Я направил личные послания на имя премьер-министра Джастина Трюдо и главы МИД Мелани Жоли, чтобы они повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии», — отметил Степанов.

Более того, российский дипломат распространил заявление, что согласно которому информация о готовящейся провокации передана представителям дипкорпуса в Оттаве, правительству Канады и СМИ. Степанов подчеркнул, что ответственность за провокацию будет полностью лежать на Вашингтоне.

Отметим также, что на возможность подобных провокаций указал и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, одним из сценариев подобного развития событий может стать применение оружия массового уничтожения в Славянске и Краматорске, которые на данный момент находится под контролем официального Киева.