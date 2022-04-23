Москва, , 21:49 — REGNUM На Украине в заложниках у националистов остаются 90 иностранных граждан. Об этом 23 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

«Националисты продолжают удерживать (на Украине) в заложниках в качестве «живого щита» 90 иностранных граждан из пяти государств», — сказал Мизинцев.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Госдеп США может применить атрибутивный механизм Организации по запрещению химоружия — что позволит сфабриковать доказательства при проведении провокации с химоружием и назначить виновных по своему усмотрению (как было в Сирии).