Берлин, , 21:47 — REGNUM Европейский союз не сможет отказаться от поставок сырья из России, об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 23 апреля американской газете The New York Times.

Герхард Шредер Ceska strana socialne demokraticka

По словам бывшего немецкого лидера, попытки изолировать — как политически, так и экономически — такую страну, как Россия не увенчаются успехом.

«Промышленность Германии нуждается в российском сырье», — подчеркнул он, отметив, что речь идет не только о нефти и газе, но и о редкоземельных элементах.

«Такое сырье нельзя просто заместить», — указал экс-канцлер, который выразил уверенность в том, что с завершением специальной военной операции сотрудничество с Россией ЕС придется восстанавливать.

Ранее газета Handelsblatt сообщила о том, что эмбарго на поставки энергоносителей из России в Германию сопряжены с огромными рисками для бизнеса ФРГ. При этом сильнее всего от такого решения пострадают малые и средние предприятия.