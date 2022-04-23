Берлин, 23 апреля 2022, 21:47 — REGNUM Европейский союз не сможет отказаться от поставок сырья из России, об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 23 апреля американской газете The New York Times.
По словам бывшего немецкого лидера, попытки изолировать — как политически, так и экономически — такую страну, как Россия не увенчаются успехом.
Ранее газета Handelsblatt сообщила о том, что эмбарго на поставки энергоносителей из России в Германию сопряжены с огромными рисками для бизнеса ФРГ. При этом сильнее всего от такого решения пострадают малые и средние предприятия.