Вашингтон, 23 апреля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Министерство обороны США не может сообщить ничего о возможности визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, заявила официальный представитель американского военного ведомства Сью Гоф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Мне нечего вам сообщить по этому поводу», — сказала она в ответ на просьбу журналиста подтвердить информацию о поездке главы Пентагона на Украину.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что госсекретарь и министр обороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин посетят Киев в воскресенье, 24 апреля.