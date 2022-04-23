Тюмень, , 21:45 — REGNUM В Тюмени более 300 куличей для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Украины, которые размещены в гостиницах «Колос» и «Вояж», доставили волонтёры Красного креста. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Пасхальные куличи Александр Погожев © ИА REGNUM

Куличи для благотворительной акции испекли на Тюменском хлебокомбинате, сообщил руководитель тюменского отделения Красного креста Михаил Морозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменскую область самостоятельно прибыли 329 жителей республик Донбасса и Украины, из них 90 детей. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 52 людям.

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