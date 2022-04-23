Тюмень, 23 апреля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. В Тюмени более 300 куличей для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Украины, которые размещены в гостиницах «Колос» и «Вояж», доставили волонтёры Красного креста. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Пасхальные куличи

Куличи для благотворительной акции испекли на Тюменском хлебокомбинате, сообщил руководитель тюменского отделения Красного креста Михаил Морозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменскую область самостоятельно прибыли 329 жителей республик Донбасса и Украины, из них 90 детей. Расселение в пунктах временного размещения понадобилось 52 людям.