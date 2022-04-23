Москва, 24 апреля, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Вашингтон в борьбе с Москвой на официальном уровне распространяет недостоверную информацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил главный редактор сайта kavkazoved. info Андрей Арешев.

U.S. Department of State Линн Трейси

Линн Трейси о том, что армянские банки якобы присоединяются к санкциям против России. Заявление, мягко говоря, странное и высосанное из пальца. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, для чего подобные заявления используются. И так или иначе они будут разгоняться в последующий период, актуализируя тему совместного противодействия фейкам и недостоверной информации, которые, судя по совместному заявлению, также обсуждались в ходе встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна. Андрей Арешев В двухсторонних российско-армянских взаимоотношениях сохраняются различные вызовы, связанные, в том числе, с разного рода информационными вбросами внешних сил, наподобие недавнего завления американского посла в Ереванео том, что армянские банки якобы присоединяются к санкциям против России. Заявление, мягко говоря, странное и высосанное из пальца. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, для чего подобные заявления используются. И так или иначе они будут разгоняться в последующий период, актуализируя тему совместного противодействия фейкам и недостоверной информации, которые, судя по совместному заявлению, также обсуждались в ходе встречи

Напомним, что 19 апреля в Москве было обнародовано совместное российско-армянское заявление, один из пунктов которого касался «использования современных информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств и подрыва их суверенитета».