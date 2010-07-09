Москва, 23 апреля, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Несколько уголовных дел возбуждены Следственным комитетом России в связи с массовыми обстрелами населенных пунктов ЛНР и ДНР, об этом заявила 24 апреля пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела. Действия украинских силовиков квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — заявили в ведомстве.

По данным ведомства, 22–23 апреля военнослужащие армии Украины обстреляли из тяжелых видов вооружения ряд объектов гражданской инфраструктуры в городах Шахтерск, Ясиноватая, Мариуполь и населенном пункте Нескучное Донецкой Народной Республики.

«Украинские силовики действовали умышленно, в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и дополнительного протокола к ней», — подчеркнули в СК РФ.

«В результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов и здание суда. Погибли шестеро мирных жителей, трое — получили ранения», — добавили в ведомстве.

За тот же период обстрелам со стороны украинской армии подверглись и объекты в таких населенных пунктах Луганской Народной Республики, как Первомайск, Кировск, Золотое-5 Первомайского района, пос. Голубовское Попаснянского района и Новоайдар.

«В результате преступных действий ВСУ произошло возгорание дома по пер. Кирова пгт Донецкий, в населённых пунктах повреждено 28 жилых домов, хозяйственные постройки, транспортные средства граждан», — отметили в СК РФ.

«В лечебное учреждение ЛНР за медицинской помощью обратилась мирная жительница, получившая ранения при обстреле ВСУ города Попасная 25 марта_», — добавили в ведомстве.

Ранее в Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела в связи с обстрелом украинскими военными посёлка Фрунзе Луганской Народной Республики.

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