Киев, 23 апреля 2022, 21:26 — REGNUM Украинские власти готовят провокации для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он сообщил, что епископы украинской греко-католической церкви получили рекомендации от офиса президента Зеленского: «в ночь с 23 на 24 апреля не проводить традиционные пасхальные празднования, заменив их онлайн-трансляцией богослужения в храмах».
Он считает, что власти Украины преднамеренно создают ситуацию, при которой любой специально спровоцированный СБУ инцидент в переполненных сегодня храмах УПЦ МП будет максимально использован для усугубления раскольнической политики Киева и активизации новой волны русофобии на Украине и за рубежом.
Как сообщало ИА REGNUM, пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе в Курской области обстреляли со стороны Украины.