Курган, , 21:24 — REGNUM В Курганской области за сутки на 23 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 18 человек, выписаны по выздоровлению 27. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 60 заражённых коронавирусом курганцев. Это на четыре человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 23 апреля выявлено 103 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 103 человека, скончались 1414 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).

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