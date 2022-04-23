Курган, 23 апреля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 23 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 18 человек, выписаны по выздоровлению 27. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 60 заражённых коронавирусом курганцев. Это на четыре человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 23 апреля выявлено 103 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 103 человека, скончались 1414 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).