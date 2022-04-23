Москва, , 21:22 — REGNUM В морских портах Украины остаются заблокированными десятки иностранных судов. Об этом 23 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

«В семи украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств», — отметил он.

По его словам, угроза обстрела и высокая минная опасность, созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море, не позволяют иностранным судам беспрепятственно выйти в открытое море.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что власти Украины могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации армии РФ.