Москва, , 21:14 — REGNUM Власти Украины готовят ряд провокаций, направленных на дискредитацию вооруженных сил России перед международным сообществом, об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев 23 апреля на брифинге.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в районе одесского порта «Южный» спецслужбами Украины планируется провокация с применением ядовитых химических веществ для обвинения российских войск в якобы нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

«Наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара российских Вооруженных Сил по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 метрах от военного объекта», — подчеркнул он.

«Для реализации данного сценария на территорию предприятия 18 апреля 2022 г. из Одессы доставлена цистерна с аммиаком (10 тонн), а сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб в Одесской области выданы индивидуальные средства защиты», — добавил он.

Ранее о возможности подобного развития событий заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он указал на то, что на такие провокации может пойти Запад с целью впоследствии обвинить Россию.

Кроме того, Мизинцев обратил внимание на то, что в Лисичанске Луганской Народной Республики готовится провокация совместно со спецслужбами Великобритании.

«С этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото и видеосъемки в Буче», — подчеркнул он, отметив, что страны Запада намерены через западные СМИ дезинформацию о том, что российские войска якобы причастны к каким-либо «бесчинствам».

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