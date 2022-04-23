Шатровский район, Курганская область, , 21:12 — REGNUM В Шатровском районе Курганской области местный житель незаконно срубил 80 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Украденный лес Пресс-служба УМВД России по Курганской области

В начале апреля работники Шатровского лесничества обнаружили незаконную рубку объёмом 120 кубических метров. О чём незамедлительно сообщили в полицию. В итоге оперативных мероприятий было установлено лицо, незаконно спилившее 66 берез и 14 осин. Ущерб составил 870 тыс. рублей.

«Чёрным лесорубом» оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 49-летний местный житель. По факту возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Тарминского лесничества в Иркутской области выявили незаконную рубку лесных насаждений с ущербом на два миллиона рублей.

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