Москва, 23 апреля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 16 тыс. человек. Об этом 23 апреля сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию 16 838 человек, из них – 1 402 ребенка», — сказал он.

По его словам, всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 951 329 человек, из которых 174 689 детей.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что за минувшие сутки на территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск республики, медпомощь получили 14 мирных жителей, раненых в результате обстрелов со стороны ВСУ.