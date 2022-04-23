Москва, 24 апреля, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Политика России в Закавказье направлена на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом корреспонднетуИА REGNUM 22 апреля заявил главный редактор сайта kavkazoved. infoАндрей Арешев.

Пресс-служба президента Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян

Владимира Путина и Никола Пашиняна, безусловно, будут дополнены переговорами с президентом Азербайджана, сверкой часов с ним. Также многое будет зависеть от того, в каком виде заработает и заработает ли вообще трёхсторонняя российско-армяно-азербайджанская комиссия на уровне вице-премьеров. О её деятельности в последнее время поступает не так много информации. Я напомню, что в Брюсселе было заявлено о создании двухсторонней комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, и сразу посыпались радужные предположения, что эта комиссия будет сформирована и приступит к деятельности уже в ближайшее время. Как она будет действовать без методической помощи Москвы — непонятно. Андрей Арешев Усилия Москвы направлены на сближение позиций Москвы и Еревана. Переговоры, безусловно, будут дополнены переговорами с президентом Азербайджана, сверкой часов с ним. Также многое будет зависеть от того, в каком виде заработает и заработает ли вообще трёхсторонняя российско-армяно-азербайджанская комиссия на уровне вице-премьеров. О её деятельности в последнее время поступает не так много информации. Я напомню, что в Брюсселе было заявлено о создании двухсторонней комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, и сразу посыпались радужные предположения, что эта комиссия будет сформирована и приступит к деятельности уже в ближайшее время. Как она будет действовать без методической помощи Москвы — непонятно.

Напомним, что 6 апреля в Брюсселе при посредничестве Евросоюза состоялась встреча лидеров Армении и Азербайджана, во время которой было принято решение о создании двухсторонней комиссии по проблемам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.