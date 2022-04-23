Москва, 23 апреля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Россия собрала для жителей Донбасса и Украины ещё более 22 тыс. тонн гумпомощи. Об этом 23 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

«На пунктах сбора (в России) подготовлено более 22 тыс. тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты», — сказал он.

Мизинцев добавил, что Россия, начиная со 2 марта, уже доставила на Украину 14 528,9 тонны гуманитарной помощи.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Кириллов рассказал на брифинге в российском Минобороны, что США и НАТО готовят провокации против РФ с применением оружия массового поражения.