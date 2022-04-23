Сочи, Краснодарский край, 23 апреля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. 23 апреля в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

Забитые мячи: Лечи Садулев 31’ – 0:1, Матео Кассьерра 53’ (Тимофей Маргасов) – 1:1, Артур Юсупов 57’ (Сергей Терехов) – 2:1, Сенин Себай 66’ – 2:2, Сергей Терехов 84’ – 3:2.

Статистика матча («Сочи»/ «Ахмат»)

Удары 11/8

Удары в створ 6/3

Владение 64%/36%

Угловые 3/2

Нарушения 7/8

Составы команд:

«Сочи»: Адамов, Дркушич, Терехов, Юсупов, Прохин (Заика, 46’), Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Макарчук, Ангбан (Бурмистров, 46’), Кассьерра (Мелкадзе, 85’).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Богосавац, Тодорович, Швец, Быстров, Садулаев (Карапузов, 59’), Уткин, Тимофеев (Коновалов, 89’), Харин (Себай, 59’), Трошечкин (Умаев, 89’).