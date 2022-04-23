Милан, Италия, , 20:55 — REGNUM 23 апреля миланский «Интер» в матче регулярного сезона итальянской Серии А 2021/22 одержал крупную победу над «Ромой». Встреча, проходившая в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счетом 3:1.

Лаутаро Мартинес Agencia de Noticias ANDES

Забитыми мячами в составе «нерадзурри» отметились Дензел Думфрис (30’ Хакан Чалханоглу), Марцело Брозович (40’ Иван Перишич) и Лаутаро Мартинес (52’ Хакан Чалханоглу). Единственный гол «волков» на 85-й минуте встречи забил 33-летний армянский атакующий полузащитник Генрих Мхитарян. Желтые карточки получили Джанлука Манчини, Марцело Брозович, Сержиу Оливейра и Хакан Чалханоглу.

Составы команд:

«Интер»: Ханданович, де Врей, Димарко (Бастони, 64’), Шкриниар, Думфрис, Барелла, Брозович (Гальярдини, 72’), Перишич (Госенс, 72’), Чалханоглу, Мартинес (Санчес, 82’), Джеко (Корреа, 63’).

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Пеллегрини (Верету, 64’), Оливейра (Бове, 80’), Залевский (Винья, 78’), Мхитарян, Эль-Шаарави (Перес, 64’), Абрахам (Шомуродов, 78’).

«Интер», одержав 21-ю победу в сезоне и набрав 72 очка, обошел «Милан» и поднялся на первую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» с 58-ю очками осталась на пятом месте.