Берлин, 23 апреля 2022, 20:55 — REGNUM Изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 23 апреля газете The New York Times.
После начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели большое число санкций против Москвы. Кроме того, из страны ушел ряд западных компаний.
Читайте также: Россию назвали мировым лидером по санкциям
По словам Шредера, промышленность ФРГ нуждается в сырье, которое есть у России.
Шредер указал на то, что после завершения специальной операции России на Украине с Россией придется взаимодействовать вновь.