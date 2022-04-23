Берлин, 23 апреля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 23 апреля газете The New York Times.

Герхард Шредер

После начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели большое число санкций против Москвы. Кроме того, из страны ушел ряд западных компаний.

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«Такую страну, как Россия, нельзя изолировать в долгосрочной перспективе ни политически, ни экономически», — подчеркнул он.

По словам Шредера, промышленность ФРГ нуждается в сырье, которое есть у России.

«Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы», — указал бывший немецкий лидер.

«А это сырье, которое нельзя просто заменить», — добавил он.

Шредер указал на то, что после завершения специальной операции России на Украине с Россией придется взаимодействовать вновь.