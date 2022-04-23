Анкара, , 20:39 — REGNUM США намерены уладить разлад, возникший в их взаимоотношениях с Турцией после покупки Анкарой российских ЗРК С-400, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает 23 апреля телеканал TRT.

Мевлют Чавушоглу Foreign and Commonwealth Office

Договор о поставке Турецкой республике четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Этот шаг вызвал яростное неприятие в США, власти которых в ответ на шаг Анкары исключили ее из проекта создания многоцелевого истребителя F-35.

«Они также хотят найти возможность решить проблему с С-400, мы им говорим, давайте уже найдем решение. Это уже приобретенный продукт, так что давайте посмотрим, что мы можем сделать дальше», — отметил турецкий дипломат.

Ранее американская сторона неоднократно предлагала продать Анкаре свои ЗРК Patriot.

«Мы также сказали, что если предложение нас удовлетворит и будут даны гарантии, мы можем получить ЗРК Patriot», — отметил Чавушоглу.

«Ожидаем, что США придут к нам с новым предложением», — добавил он.

Отметим, в связи с нынешним кризисом на Украине Вашингтон призывал Анкару передать Киеву зенитные ракетные комплексы С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие санкций.

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