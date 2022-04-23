Москва, 23 апреля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. В пасхальную ночь на Украине не исключены провокации. Сигналы об этом продолжает фиксировать Русская православная церковь (РПЦ), написал в соцсетях председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая

«Тревожная информация о готовящихся на Украине в пасхальную ночь провокациях продолжает поступать», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет с Благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Москву.