Донецк, 23 апреля, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из РПГ и крупнокалиберных пулеметов. Об этом 23 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:05 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено 4 гранаты из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля в Народной милиции ДНР сообщили, что с начала текущих суток представители ВСУ выпустили по территории ДНР более 200 снарядов и мин.