Москва, 23 апреля 2022, 23:38 — REGNUM Европейский союз и США пытаются перехватить у России процесс урегулирования в Нагорном Карабахе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля сказал главный редактор сайта kavkazoved. info Андрей Арешев.

Дядя Сэм
Дядя Сэм
Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM
Проблемы региональной безопасности были сформулированы в совместном заявлении Путина и Пашиняна в общем контексте; в частности, карабахский вопрос. Однако откровенная попытка Брюсселя, ставшего на рельсы враждебности по отношению к Москве, перехватить процесс карабахского урегулирования и армяно-азербайджанских отношений в целом тоже могла довольно серьёзно обсуждаться, и не лишены некоторых оснований предположения ряда армянских изданий, в том числе газеты «Грапарак», согласно которым Пашиняну было указано на недопустимость каких-либо непредсказуемых шагов в этой сфере. Будут ли восприняты эти предупреждения, если они действительно имели место, покажет будущее. Наши уже, безусловно, бывшие европейские партнёры пытаются вытеснить Россию отовсюду, откуда только можно. И фактическая констатация Сергеем Лавровым краха Минской группы ОБСЕ — из той же серии. Конечно же, определённости и деэскалации региональных процессов подобные шаги Брюсселя и Вашингтона не принесут.
Андрей Арешев

Напомним, что 19 апреля Никол Пашинян провёл встречу с Владимиром Путиным, итогом которой стало совместное заявление, состоящее из 30 пунктов.