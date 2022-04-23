Москва, 23 апреля, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Европейский союз и США пытаются перехватить у России процесс урегулирования в Нагорном Карабахе. Об этом корреспондентуИА REGNUM 22 апреля сказал главный редактор сайта kavkazoved. infoАндрей Арешев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

Сергеем Лавровым краха Минской группы ОБСЕ — из той же серии. Конечно же, определённости и деэскалации региональных процессов подобные шаги Брюсселя и Вашингтона не принесут. Андрей Арешев Проблемы региональной безопасности были сформулированы в совместном заявлении Путина и Пашиняна в общем контексте; в частности, карабахский вопрос. Однако откровенная попытка Брюсселя, ставшего на рельсы враждебности по отношению к Москве, перехватить процесс карабахского урегулирования и армяно-азербайджанских отношений в целом тоже могла довольно серьёзно обсуждаться, и не лишены некоторых оснований предположения ряда армянских изданий, в том числе газеты «Грапарак», согласно которым Пашиняну было указано на недопустимость каких-либо непредсказуемых шагов в этой сфере. Будут ли восприняты эти предупреждения, если они действительно имели место, покажет будущее. Наши уже, безусловно, бывшие европейские партнёры пытаются вытеснить Россию отовсюду, откуда только можно. И фактическая констатациякраха Минской группы ОБСЕ — из той же серии. Конечно же, определённости и деэскалации региональных процессов подобные шаги Брюсселя и Вашингтона не принесут.

Напомним, что 19 апреля Никол Пашинян провёл встречу с Владимиром Путиным, итогом которой стало совместное заявление, состоящее из 30 пунктов.