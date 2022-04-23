Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 23 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. На Ямале в самом северном селе Пуровского района Самбурге будут выращивать клубнику. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Free-images.gatag.net Клубника

Высадят клубнику в Самбурге уже в мае, а к осени планируют собрать первый урожай. Сейчас в теплицах совхоза «Пуровский» готовятся к посадке огурцов, помидоров, зелёного лука, укропа, петрушки и салата.

Сообщается, что ежегодно в «Пуровском» собирают около 2,5 тонн урожая. Жители Самбурга летом и осенью будут полностью обеспечены местными овощами. Причём вкус арктических овощей намного лучше импортных, а цена значительно ниже, отмечают северяне.