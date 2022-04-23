Москва, 23 апреля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Агент 23-летнего центрального защитника ЦСКА и олимпийской сборной Бразилии U23 Бруно Фукса Августо Ногейра заявил, что футболист останется в московском клубе в следующем сезоне.

ФК ЦСКА

«Бруно останется в ЦСКА в следующем сезоне. Он не планирует покидать команду», — цитирует Ногейру издание Sport24.

В текущем сезоне Бруно Фукс принял участие в девяти матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую и одну красную карточки. Суммарно на поле бразилец провел 305 минут.

Бруно Фукс выступает за «красно-синих» с 25 августа 2020 года после перехода из бразильского футбольного клуба «Интернасьонал» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 23-летнего защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.