Лондон, , 20:24 — REGNUM Итальянский «Милан» в ближайшее летнее трансферное окно не будет претендовать на трансфер 28-летнего центрфорварда лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Об этом 23 апреля сообщило издание La Gazzetta dello Sport.

Ромелу Лукаку Дмитрий Голубович

По информации источника, «Милан» отказался от трансфера Лукаку, так как «россонери» удалось договориться с соотечественником Ромелу и форвардом «Ливерпуля» Дивоком Ориги. Ориги станет заменой 40-летнему Златану Ибрагимовичу который в ближайшее время может завершить карьеру футболиста.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился пятью забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бельгийца два гола в шести встречах.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 113 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийского футболиста в 85 миллионов евро.