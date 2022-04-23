«Милан» не будет подписывать форварда «Челси» Лукаку
Лондон, 23 апреля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Итальянский «Милан» в ближайшее летнее трансферное окно не будет претендовать на трансфер 28-летнего центрфорварда лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Об этом 23 апреля сообщило издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «Милан» отказался от трансфера Лукаку, так как «россонери» удалось договориться с соотечественником Ромелу и форвардом «Ливерпуля» Дивоком Ориги. Ориги станет заменой 40-летнему Златану Ибрагимовичу который в ближайшее время может завершить карьеру футболиста.
В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился пятью забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бельгийца два гола в шести встречах.
Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 113 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийского футболиста в 85 миллионов евро.