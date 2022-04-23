Анкара, 23 апреля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Россия и Украина выработали проект совместной декларации, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает телеканал TRT.

Meghdad Madadi from Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

«На данный момент есть всеобъемлющий текст, который обсуждают переговорщики. Кроме того, между лидерами работают закулисные связи. Мы видим, что в этом процессе есть и проект совместной декларации», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Чавушоглу напомнил о том, что Турция не участвует в антироссийских санкциях.