Лондон, 23 апреля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. 29-летний центральный защитник «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигер принял окончательное решение покинуть лондонский клуб после завершения сезона на правах свободного агента. Об этом 23 апреля сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер согласовал условия контракта с мадридским «Реалом». Также на защитника претендуют мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 44-х матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил восемь желтых карточек.

«Челси» выкупил Рюдигера у «Ромы» 9 июля 2017 года за 35 миллионов евро.