Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 20:14 — REGNUM В ямальском городе Муравленко в связи с пожаром в общежитии организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

На месте происшествия Пресс-служба МЧС России по ЯНАО

По сведениям МЧС России по ЯНАО, 22 апреля в Муравленко сгорело общежитие. Огнём уничтожено 1400 кв. м. Более 35 человек остались без крыши над головой. Им предоставлены иные жилые помещения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура ЯНАО организовала проверку соблюдения федерального законодательства.