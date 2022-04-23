Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, 23 апреля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. В ямальском городе Муравленко в связи с пожаром в общежитии организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Пресс-служба МЧС России по ЯНАО На месте происшествия

По сведениям МЧС России по ЯНАО, 22 апреля в Муравленко сгорело общежитие. Огнём уничтожено 1400 кв. м. Более 35 человек остались без крыши над головой. Им предоставлены иные жилые помещения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура ЯНАО организовала проверку соблюдения федерального законодательства.