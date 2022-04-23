Москва, 23 апреля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские военные лишись ещё трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом 23 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

По его словам, российскими средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Изюм и Херсон.

Конашенков также добавил, что ракетными войсками и артиллерией в течение дня были уничтожены 10 артиллерийских батарей, 84 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также шесть пунктов управления.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в центральном военном клиническом госпитале Минобороны РФ вручили госнаграды раненым военнослужащим, отличившимся при проведении спецоперации по защите Донбасса.