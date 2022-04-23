Москва, 23 апреля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в течение текущего дня поразила 79 украинских военных объектов. Об этом заявил 23 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru ВКС РФ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 79 военных объектов Украины», — сказал он.

По его словам, ВКС России поразили 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, шесть командных пунктов, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля в Минобороны России сообщили, что в одном из освобожденных от киевских боевиков сел Луганской Народной Республики (ЛНР) военные Вооруженных сил (ВС) РФ помогли благоустроить мемориал воинам Красной армии, павшим в годы Великой Отечественной войны.