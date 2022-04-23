Москва, , 19:59 — REGNUM В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины, заявил на брифинге представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация на Донбассе ИА REGNUM

В том числе: два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.

«В районах Ильичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов», — сообщил Конашенков.

Он также сообщил, что в районе населенного пункта Новая Дмитровка в результате удара уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук М1» и три радиолокационные станции.