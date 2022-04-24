24 апреля 2022 | Время чтения меньше минуты

Наталья Стрельцова, , 10:19 — REGNUM Православные христиане в храмах Московской области в течение дня Великой субботы освящали пасхальные куличи, яйца и пасху. В этот же день происходит одно из главных чудес в Православии — схождение Благодатного огня в Иерусалиме.

В 2022 году Пасха празднуется 24 апреля. В храмах будут совершены праздничные богослужения, которые начнутся еще до полуночи.

Храм Преображения Господня в Балашихе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Освящение куличей, яиц и пасхи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Освящение куличей, яиц и пасхи Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Пасхальные сувениры детей воскресной школы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Освящение куличей, яиц и пасхи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Освящение куличей, яиц и пасхи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Освящение куличей, яиц и пасхи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пасхальные яйца Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Освящение куличей, яиц и пасхи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Освящение куличей, яиц и пасхи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пасхальные сувениры детей воскресной школы Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

В Храме Преображения Господня Наталья Стрельцова © ИА REGNUM