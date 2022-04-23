Анкара, , 19:53 — REGNUM Для направляющихся в Сирию российских военных и гражданских самолетов воздушное пространство Турции закрыто. Об этом, как передает газета Sabah, заявил 23 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе турне в страны Латинской Америки.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (власти Турции прим. ИА REGNUM) закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов», — сказал турецкий министр.

По его словам, срок действия разрешения на полеты, которое было выдано на три месяца, истек в апреле.

Как передавало ИА REGNUM, 20 апреля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что Турция не станет вводить санкций против России.