Брентфорд, Великобритания, 23 апреля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Сегодня, 23 апреля, футбольный клуб «Брентфорд» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с лондонским «Тоттенхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Дмитрий Голубович Кристиан Эриксен

Стартовые составы команд:

«Брентфорд»: Давид Райя, Рико Генри, Саман Гходдос, Понтус Янссон, Мадс Бек Серенсен, Мадс Расмуссен, Матиас Йенсен, Кристиан Эриксен, Виталий Джанельт, Айвен Тоуни, Брайан Мбеумо.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Эмерсон, Райан Сессеньон, Родриго Бентанкур, Сон Хын Мин, Деян Кулушевски, Харри Кейн.

Атакующий полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен выступал за лондонский «Тоттенхэм» в период с 2013 по 2020 годы. 28 января 2020 года миланский «Интер» выкупил полузащитника у «шпор» за 27 миллионов евро.