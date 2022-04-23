Оттава, 23 апреля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Канадские власти, угрожая российским спортсменам, подают прекрасный пример «дискриминации и расизма», такую оценку действиям официальной Оттавы дало посольство России в Канаде 23 апреля в своем Telegram-канале.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Ранее, 21 апреля, премьер-министр Канада Джастин Трюдо заявил о том, что Россия и ее граждане из-за специальной военной операции России на Украине столкнутся с «последствиями» в международном спорте.

«(Это) прекрасный пример этнической дискриминации и расизма лично от лидера Канады, которая в других случаях восхваляет инклюзивность и демократические ценности», — подчеркнули в посольстве.

Напомним, организатор Уимблдонского турнира, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), объявил 20 апреля, что граждане России и Белоруссии не будет принимать участие в турнире. Свое решение они мотивировали тем, что так они делают «вклад в широкомасштабные усилия правительства Великобритании, бизнеса, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».

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