Баку, 23 апреля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Между Арменией и Азербайджаном состоятся переговоры по поводу мирного соглашения между странами. Об этом в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

President.az Ильхам Алиев

«Глава государства сообщил, что уже сформирован состав рабочих групп по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также по подготовке мирного соглашения между двумя странами, подчеркнув готовность к переговорам в формате Баку — Ереван», — говорится в сообщении пресс-службы ахребайджанского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев заявил, что если Ереван откажется от мирного договора, предложенного азербайджанской стороной, Баку может не признать территориальную целостность Армении.