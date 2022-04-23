Донецк, 23 апреля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 200 снарядов и мин. Об этом 23 апреля сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Противник выпустил 216 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов, — говорится в сообщении. — Под обстрелы попали районы 11 населённых пунктов республики».

По последним данным, в ДНР получили ранения трое мирных жителей от обстрелов со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.