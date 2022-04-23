Ханты-Мансийск, 23 апреля 2022, 19:35 — REGNUM В Югре из резервного фонда правительства ХМАО депутатам думы Югры выделены 78,2 млн рублей для исполнения наказов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Эти деньги будут направлены на исполнение наказов избирателей во втором квартале 2022 года. Утверждён перечень из 200 наказов.
«Это оказание финансовой помощи на приобретение, ремонт мебели, компьютерного и медицинского оборудования, покупка спортивного оборудования и материальная помощь югорчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — пояснил спикер думы ХМАО Борис Хохряков.
Отметим, что в первом квартале 2022 года на исполнение наказов избирателей было выделено 66 млн рублей.