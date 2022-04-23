Ханты-Мансийск, , 19:35 — REGNUM В Югре из резервного фонда правительства ХМАО депутатам думы Югры выделены 78,2 млн рублей для исполнения наказов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заседание думы ХМАО Dumahmao.ru

Эти деньги будут направлены на исполнение наказов избирателей во втором квартале 2022 года. Утверждён перечень из 200 наказов.

«Это оказание финансовой помощи на приобретение, ремонт мебели, компьютерного и медицинского оборудования, покупка спортивного оборудования и материальная помощь югорчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — пояснил спикер думы ХМАО Борис Хохряков.

Отметим, что в первом квартале 2022 года на исполнение наказов избирателей было выделено 66 млн рублей.