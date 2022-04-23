Сорочинск, Оренбургская область, 23 апреля 2022, 19:31 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области автомобиль сорвался с домкрата и придавил его владельца. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Установлено, что 61-летний гражданин ремонтировал принадлежащий ему автомобиль. В частности, проверял техническое состояние и менял колёса. И во время осмотра автомобиль его придавил. Мужчина скончался на месте.
По факту трагедии полиция провела проверку. Её материалы переданы в Следственный комитет для принятия решения.