Сорочинск, Оренбургская область, 23 апреля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Сорочинске Оренбургской области автомобиль сорвался с домкрата и придавил его владельца. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Установлено, что 61-летний гражданин ремонтировал принадлежащий ему автомобиль. В частности, проверял техническое состояние и менял колёса. И во время осмотра автомобиль его придавил. Мужчина скончался на месте.

По факту трагедии полиция провела проверку. Её материалы переданы в Следственный комитет для принятия решения.