Лейпциг, Германия, 23 апреля 2022, 19:29 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» включилась в борьбу за 24-летнего универсального полузащитника сборной Австрии Конрада Лаймера, выступающего за «Ред Булл Лейпциг». Об этом 23 апреля сообщило издание Kicker.
Ранее сообщалось, что Конрада Лаймера также претендует «Манчестер Юнайтед». В подписании футболиста был заинтересован наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник.
В текущем сезоне Конрад Лаймер принял участие в 23-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Лаймер выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 1 июля 2017 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 26 миллионов евро.